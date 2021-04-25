Государственная комиссия приняла решение отменить на территории Львовской области ограничение Красной карантинной зоны. Регион станет "желтым" с полуночи 26 апреля.

По словам министра, такое решение приняли на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 25 апреля.

Читайте также Вакцинация от COVID-19 на Львовщине: у скольких людей зафиксировали побочные реакции

Львовская область уже не "красная"

Государственная комиссия решила отменить с 00:00 26 апреля красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Львовской области,

– отметил Немчинов.

Теперь на территории области будет действовать желтая карантинная зона.

Дополняем новость...