Львовская область покидает красную карантинную зону
Государственная комиссия приняла решение отменить на территории Львовской области ограничение Красной карантинной зоны. Регион станет "желтым" с полуночи 26 апреля.
Источник:телеграмм Олега Немчинова
По словам министра, такое решение приняли на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 25 апреля.
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Львовская область уже не "красная"
Государственная комиссия решила отменить с 00:00 26 апреля красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Львовской области,
– отметил Немчинов.
Теперь на территории области будет действовать желтая карантинная зона.
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