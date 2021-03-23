Локдаун во Львове продлится до 6 апреля. Поэтому, пока двери театров города закрыты, Львовская национальная опера бесплатно будет показывать онлайн свои новейшие постановки.

Сейчас на онлайн-платформах разместили 3 постановки Львовского оперного театра. В частности, зрители могут насладиться классической феерией "Когда цветет папоротник" и современной постановкой оперы "Дон Жуан".

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Львовская опера покажет онлайн свои представления

Усиленный карантин во Львове продлится до 6 апреля. В течение этого времени проводить концерты и спектакли запрещено. Однако Львовский оперный театр не оставит зрителей без спектаклей, ведь новейшие постановки будут транслировать онлайн.

При поддержке Украинского культурного фонда недавно осуществили видеозаписи спектаклей "Лис Микита" и "Дон Жуан". В театре отметили, что качественная съемка спектаклей – это не только необходимость в современном онлайн пространстве, но и важный вклад в фиксирование истории украинской оперной и театральной сцены.

Спектакли Львовского оперного театра, которые доступны для онлайн-просмотра:

Феерия "Когда цветет папоротник" : шедевр под запретом. Спектакль сочетает энергетическую музыку, хоровое исполнительство, народные обрядовые традиции, современную хореографию и яркое действо с видеопроекцией. Спектакль можно посмотреть по ссылке.

: шедевр под запретом. Спектакль сочетает энергетическую музыку, хоровое исполнительство, народные обрядовые традиции, современную хореографию и яркое действо с видеопроекцией. Спектакль можно посмотреть по ссылке. Современная украинская опера для семейного просмотра "Лис Микита" . Опера поражает невероятными масками и костюмами персонажей, феерией света, 3D-анимацией и воздушными гимнастами. Наряду с привычным оркестром можно услышать украинские инструменты – цимбалы, лиру, бандуру и громкую трембиту. Оперу можно просмотреть, перейдя по ссылке.

. Опера поражает невероятными масками и костюмами персонажей, феерией света, 3D-анимацией и воздушными гимнастами. Наряду с привычным оркестром можно услышать украинские инструменты – цимбалы, лиру, бандуру и громкую трембиту. Оперу можно просмотреть, перейдя по ссылке. Современная постановка известной оперы Моцарта "Дон Жуан". Постановка удивит зрителей уникальными световыми эффектами и впечатляющими декорациями из металлоконструкций. Оперу можно посмотреть по ссылке.

Обратите внимание! Более подробную информацию о спектаклях можно узнать в пресс-релизе Львовского национального академического театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой.