Львовянка и ее знакомая, жительница Днепропетровской области приехали в Тернополь, чтобы работать проститутками. Однако, правоохранители нашли их и привлекли к административной ответственности.

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Львовянка пыталась дать взятку полицейскому

Сотрудники миграционной полиции 18 мая нашли в интернете объявление об оказании сексуальных услуг.

Следователи установили, что его разместили 2 женщины 1991 и 1987 годов рождения, уроженки Львовской и Днепропетровской областей.

Они приехали в Тернополь, чтобы заниматься проституцией.

Правоохранители составили на женщин админпротоколы.

Впоследствии, львовянка пришла к руководителю отдела миграционной полиции. Она предложила правоохранителю 500 долларов взятки.

За эти деньги женщина просила полицейского не привлекать ее к ответственности и не препятствовать ее работе в будущем.

Однако, полицейский рассказал об этом случае руководителю ГУНП в Тернопольской области и представителям внутренней безопасности.



Женщины приехали в Тернополь работать проститутками / Фото полиции Тернопольской области

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Правоохранители задержали львовянку

Следователи 25 мая задержали женщину при попытке дать взятку полицейскому. Правоохранители открыли уголовное производство за "предложение или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу". Если вину задержанной докажут в суде, ей будет грозить от 4 до 8 лет в тюрьме с конфискацией имущества.

Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства событий. Вскоре львовянке сообщат о подозрении.



​Львовянка пыталась дать полицейскому взятку / Фото полиции Тернопольской области



Женщине грозит до 8 лет за решеткой / Фото полиции Тернопольской области