Гостаможслужба завершает реформировать региональные таможни. Конкурсы на должности 14 их руководителей объявили в апреле.

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Илья Нижников станет начальником Львовской таможни

Государственная таможенная служба обнародовала результаты конкурсов на должности руководителей 14 региональных таможен. Победителей определили по результатам тестирований и собеседований.

Житель Киева Илья Нижников стал победителем на должность начальника Львовской таможни. По данным его ежегодной декларации на сайте НАПК, 39-летний Нижников сейчас работает начальником управления по борьбе с таможенными правонарушениями Гостаможслужбы.

Пока приказа о его назначении нет. Согласно условиям конкурса, зарплата начальника региональной таможни состоит из 18 тысяч гривен должностного оклада, надбавок за выслугу лет и специального звания и премий.

Обратите внимание! Вместо Галицкой таможни, деятельность которой распространялась на 3 западные области, образовали Львовскую таможню. Ее деятельность будет охватывать только Львовщину. Сейчас Галицкой таможней руководит 35-летний экс-сотрудник СБУ Андрей Колобродов.

Что задекларировал Нижников в 2020 году