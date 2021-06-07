Гостаможслужба завершает реформировать региональные таможни. Конкурсы на должности 14 их руководителей объявили в апреле.
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Илья Нижников станет начальником Львовской таможни
Государственная таможенная служба обнародовала результаты конкурсов на должности руководителей 14 региональных таможен. Победителей определили по результатам тестирований и собеседований.
Житель Киева Илья Нижников стал победителем на должность начальника Львовской таможни. По данным его ежегодной декларации на сайте НАПК, 39-летний Нижников сейчас работает начальником управления по борьбе с таможенными правонарушениями Гостаможслужбы.
Пока приказа о его назначении нет. Согласно условиям конкурса, зарплата начальника региональной таможни состоит из 18 тысяч гривен должностного оклада, надбавок за выслугу лет и специального звания и премий.
Что задекларировал Нижников в 2020 году
- В декларации 2020 года Нижников указал, что имеет 2 земельных участка в Киевской области.
- Еще один участок в Ялте и дом в Славянском находятся в общей собственности.
- Также Нижников пользуется 2 квартирами в столице и вместе с женой и сыном имеет дачу на Киевщине.
- Будущий начальник Львовской таможни пользуется автомобилем BMW 528i 2012 года выпуска. Однако он принадлежит его родственнику Алексею Нижникову.
- В наличности Нижников хранит 8 тысяч долларов.
- В свою очередь, на его счету в ПАО "Райффайзен Банк Аваль" есть 791 гривна, а в ПАО "Государственный сберегательный банк" – всего 1 гривна.