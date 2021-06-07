Львовская таможня получит нового руководителя: объявили результаты конкурса

Начальник управления по борьбе с таможенными правонарушениями ГТСУ Илья Нижников победил в конкурсе на должность руководителя Львовской таможни. Его зарплата будет состоять из 18 тысяч гривен оклада, премии и надбавок.

Гостаможслужба завершает реформировать региональные таможни. Конкурсы на должности 14 их руководителей объявили в апреле.

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Илья Нижников станет начальником Львовской таможни

Государственная таможенная служба обнародовала результаты конкурсов на должности руководителей 14 региональных таможен. Победителей определили по результатам тестирований и собеседований.

Житель Киева Илья Нижников стал победителем на должность начальника Львовской таможни. По данным его ежегодной декларации на сайте НАПК, 39-летний Нижников сейчас работает начальником управления по борьбе с таможенными правонарушениями Гостаможслужбы.

Пока приказа о его назначении нет. Согласно условиям конкурса, зарплата начальника региональной таможни состоит из 18 тысяч гривен должностного оклада, надбавок за выслугу лет и специального звания и премий.

Что задекларировал Нижников в 2020 году

В декларации 2020 года Нижников указал, что имеет 2 земельных участка в Киевской области.

в Киевской области. Еще один участок в Ялте и дом в Славянском находятся в общей собственности.

находятся в общей собственности. Также Нижников пользуется 2 квартирами в столице и вместе с женой и сыном имеет дачу на Киевщине.

и вместе с женой и сыном имеет дачу на Киевщине. Будущий начальник Львовской таможни пользуется автомобилем BMW 528i 2012 года выпуска. Однако он принадлежит его родственнику Алексею Нижникову.

2012 года выпуска. Однако он принадлежит его родственнику Алексею Нижникову. В наличности Нижников хранит 8 тысяч долларов .

. В свою очередь, на его счету в ПАО "Райффайзен Банк Аваль" есть 791 гривна, а в ПАО "Государственный сберегательный банк" – всего 1 гривна.