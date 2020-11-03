За последние 5 лет львовские власти направили 126 миллионов гривен на восстановление детских садов. За эти деньги в городе дополнительно создали 125 групп для детей.

Сейчас во Львове работают 102 детсада и 9 дошкольных отделений в начальных школах. С 2015 года город работал над восстановлением дошкольных учреждений в помещениях, которые освободили от арендаторов. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Во Львове открыли 125 новых групп для детей

В период с 2015 до 2020 года благодаря восстановлению старых детсадов в городе дополнительно открылись 125 групп для детей.

"Восстановлено части 9 садиков, где начали работать 3 и более групп. Так, к примеру, в части садика №171 был пенсионный фонд, а в саду №116 – отдел образования Шевченковского района. Там за средства городского бюджета проведены ремонтные работы и открыты новые группы для дошкольников", – рассказала начальник управления образования города Зоряна Довганык.

В течение 5 лет на ремонты в садах город потратил 126 миллионов гривен.

Какие детсады восстанавливают в городе

Сейчас во Львове ремонтируют помещения детсадов на улицах Клепаровской, Грушевского (Рудно), Медовой Пещеры, Выговского и Днистерской.

Также после получения разрешения начнется ремонт в помещениях на улицах Сяйво и Белогорща.



Во Львове на ремонт садиков выделили 126 миллионов гривен / Фото Львовского горсовета

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Об очередях в львовских детсадах

Несмотря на усилия городского управления образования, во Львове пока есть очереди в детсады. Хотя рождаемость в городе уменьшилась, количество дошкольников возрастает. По словам Довганык, это происходит из-за переезд во Львов украинцев из других городов.

В начале года мы увидели, что на 2020 год зарегистрировано больше детей, чем в предыдущем году. По состоянию на 1 сентября их было зарегистрировано 9117. Так произошло потому, что во Львове активно строятся новые дома, создают новые рабочие места, поэтому сюда переезжают жить молодые семьи, которые регистрируют своих детей в городские сады и школы,

– отметила чиновница.

В новых микрорайонах Львова лишь 30% детей – зарегистрированы. По словам Довганык, ярким примером этой проблемы является улица Малоголосковская, где активно строят новые дома. Поэтому городскому управлению образования трудно спрогнозировать сколько дошкольников зарегистрируют в электронной очереди на следующий год. По состоянию на 1 сентября 2021 года во Львове 5,9 тысячи дошкольников ждут вступления в детсад.