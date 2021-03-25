Львовская журналистка выиграла дело против чиновника ВР в Верховном суде
Верховный суд Украины не удовлетворил кассационную жалобу чиновника Верховной Рады Юрия Сорочика против львовской журналистки Виктории Балицкой. Чиновнику ВР не понравилось то, что девушка распространила пост, в котором рассказала о его конфликте с патрульными. Поэтому он решил подать на нее в суд.
Источник:фейсбук Виктории Балицкой
В постановлении суда говорится, что, по словам чиновника, пост журналистки причинил ему большой моральный ущерб и душевные страдания. Поэтому он хотел, чтобы девушка исправила некоторые формулировки и выплатила 100 тысяч гривен моральной компенсации.
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Почему чиновник Верховной Рады подал на журналистку в суд
Белецкая рассказала, что 26 января во время конфликта руководитель секретариата Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Юрий Сорочик на заправке на объездной дороге Львова ударил патрульного кулаком в лицо. После этого его задержали и отвезли в отдел полиции.
На следующий день утром я написала об этом пост в ФБ. Через две недели чиновник подал на меня и в ГУНП и УПП во Львовской области иск о защите чести и достоинства,
– добавила журналистка.
Чиновник требовал у Балицкой выплатить 100 тысяч гривен моральной компенсации и опровергнуть пост. Также он хотел запретить всем ответчикам распространять о нем негативную информацию.
Галицкий райсуд частично удовлетворил иск Сорочика
По словам журналистки Галицкий суд Львова принял решение, согласно которому девушка должна была опровергнуть ряд фраз из своего фейсбук-поста. А именно:
- "патрульные остановили автомобиль BMWX5, потому что он двигался без включенных фар ближнего света";
- "пассажир начал агрессивно себя вести, оскорблять патрульных, а затем ударил одного из них кулаком в лицо";
- "агрессивный пассажир".
"Впоследствии Апелляционный суд Львовской области отменил решение первой инстанции, поскольку в ходе рассмотрения дела пришел к выводу, что я написала правду", – рассказала журналистка.
Однако Сорочик не согласился с таким решением и решил подать кассационную жалобу в Верховный суд.
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Почему жалобу Сорочика не удовлетворили
Судебный процесс длился более 2 лет. И в конце концов Верховный Суд Украины поставил "точку" в этом деле.
Пятерка судей Кассационного гражданского суда ВС отказала чиновнику в удовлетворении его жалобы на решение Львовского апелляционного суда, который 3 февраля 2020 года отменил решение Галицкого суда, согласно которому я должна опровергнуть ряд фраз из своего поста в фейсбуке,
– добавила Белецкая.
В постановлении Верховного суда говорится, что чиновник "является публичным лицом, поэтому открыт для суровой критики и пристального надзора общественности", поэтому предел допустимой критики в отношении него значительно шире.
"Учитывая то, что истец является публичным лицом, поэтому информация о нем составляет общественный интерес", – отметили в постановлении.
Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия и обжалованию не подлежит.
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