Во Львове продолжают обустраивать временные госпитали для больных коронавирусом. Чтобы обеспечить дополнительные койки кислородом, исполнительный комитет Львовского горсовета решил выделить более 4 миллионов гривен на покупку кислородных концентраторов.

Деньги выделят из резервного фонда бюджета Львовской ГТО. Город планирует купить 190 кислородных концентраторов.

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За 4,4 миллиона гривен город закупит 190 кислородных концентраторов для временных госпиталей на базе львовских поликлиник и больниц. По словам городского главы Львова Андрея Садового, часть приобретенных концентраторов передадут больнице Львовской железной дороги.

30 концентраторов минимум нам надо будет отдать больнице железной дороги. Отмечу, что уже начались серьезные работы по обустройству койкомест в поликлинике на улице Мазепы и в 8 больнице. Поэтому думаю, что те 190 концентраторов достаточно быстро будут использованы,

– добавил мэр.

Садовый добавил, что количество госпитализированных пациентов с коронавирусом во Львове продолжает расти.

"Для меня шоком была суббота, когда вдруг Максим Козицкий (председатель ЛОГА – 24 канал) мне сообщил, что по области в целом госпитализированы 338 человек, при том, что на пятницу было 224", – отметил городской глава.

Мэр добавил, что по состоянию на 22 марта во Львове госпитализировали 63 человека, а выписали только 3 пациентов.

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