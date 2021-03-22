В львовские больницы закупят кислородные концентраторы на более чем 4 миллиона гривен
Во Львове продолжают обустраивать временные госпитали для больных коронавирусом. Чтобы обеспечить дополнительные койки кислородом, исполнительный комитет Львовского горсовета решил выделить более 4 миллионов гривен на покупку кислородных концентраторов.
Источник:Львовский горсовет
Деньги выделят из резервного фонда бюджета Львовской ГТО. Город планирует купить 190 кислородных концентраторов.
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Дополнительные кровати для больных обеспечат кислородом
За 4,4 миллиона гривен город закупит 190 кислородных концентраторов для временных госпиталей на базе львовских поликлиник и больниц. По словам городского главы Львова Андрея Садового, часть приобретенных концентраторов передадут больнице Львовской железной дороги.
30 концентраторов минимум нам надо будет отдать больнице железной дороги. Отмечу, что уже начались серьезные работы по обустройству койкомест в поликлинике на улице Мазепы и в 8 больнице. Поэтому думаю, что те 190 концентраторов достаточно быстро будут использованы,
– добавил мэр.
Садовый добавил, что количество госпитализированных пациентов с коронавирусом во Львове продолжает расти.
"Для меня шоком была суббота, когда вдруг Максим Козицкий (председатель ЛОГА – 24 канал) мне сообщил, что по области в целом госпитализированы 338 человек, при том, что на пятницу было 224", – отметил городской глава.
Мэр добавил, что по состоянию на 22 марта во Львове госпитализировали 63 человека, а выписали только 3 пациентов.
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Коротко о ситуации с коронавируса во Львове
- Во львовских больницах в целом 1300 коек для больных коронавирусом. По состоянию на 22 марта более 800 койкомест уже заняты.
- Поэтому во Львове решили развернуть временные госпитали для больных коронавирусом. Их разместят на базе львовских городских поликлиник.
- Количество коек планируется увеличить до 2 тысяч.
- В частности, в городской поликлинике №2 на улице Мазепы планируют обустроить 150 коек, в амбулаторном отделении 8 больнице – 36 коек, в поликлинике №4 на проспекте Красной Калины – 60 коек, в поликлинике №2 на улице Симоненко – 70 коек, а в 10 клинической больнице на улице Бой-Желенского – 50 коек.
- На обустройство временных госпиталей из бюджета Львова выделили 18 миллионов гривен.
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