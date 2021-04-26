Львовские кафе, ТРЦ и непродовольственные магазины возобновили работу
Во Львове городская комиссия ТЭБ и ЧС с 26 апреля возобновила полноценную работу ТРЦ, непродовольственных магазинов и заведений общественного питания. Однако городские власти призывает львовян избегать мест скопления людей, потому что пандемия коронавируса еще не завершилась.
Источник:телеграм Андрея Садового
По решению государственной комиссии ТЭБ и ЧС, с 26 апреля Львовщина вышла из красной карантинной зоны. Область прошла оранжевую зону и сразу перешла в желтую.
Актуально Львов – в желтой зоне: в городе ослабили карантин
Во Львове возобновили работу ресторанов, ТРЦ и непродовольственных магазинов
Городской глава Андрей Садовый рассказал, что решение государственной комиссии ТЭБ и ЧС было неожиданным для местных властей. Поэтому 26 апреля в городе состоялось внеочередное заседание городской комиссии ТЭБ и ЧС.
Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям адаптировала свои решения в соответствии с желтой зоной. Но прошу не забывать о здравом смысле. В больницах действительно свободные койки. Их будет еще больше, потому что это политика города – увеличивать фонд койкомест. Но, вместе с тем, наши реанимации переполнены,
– отметил Садовый.
По решению комиссии, во Львове с 26 апреля позволили работу ТРЦ, непродовольственным магазинам и заведениям общественного питания. В то же время в городе до сих пор запрещена работа ночных клубов и проведения массовых мероприятий.
Во Львове ослабили карантинные ограничения / Фото ЛГС
Заметьте Львовщина покидает красную карантинную зону
Коротко о ситуации с коронавируса во Львове
- По состоянию на 26 апреля во Львове с начала пандемии коронавирус подтвердили у более 62,74 тысячи человек. 47,49 тысячи больных уже выздоровели, а 1550 – умерли от осложнений COVID-19.
- Лаборатории 25 апреля провели 1082 ПЦР-теста. 311 из них оказались положительными.
- Во Львове 16 апреля, по решению городской комиссии ТЭБ и ЧС, возобновили работу начальных школ, летних площадок и непродовольственных рынков.
- По решению государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, с 26 апреля Львовщина перешла в желтую зону.
Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью