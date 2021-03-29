На Львовщине значительно возросло количество больных коронавирусом, которые нуждаются в госпитализации. Поэтому медики львовских больниц просят городского голову Андрея Садового и председателя ЛОГА Максима Козицкого продлить карантин.

Несмотря на карантин количество больных коронавирусом во Львове неуклонно растет. В городе активно работают над увеличением резерва койкомест для больных.

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Возросло количество пациентов с тяжелым течением COVID-19

Руководители городских больниц, в частности больницу скорой медицинской помощи, 8 и 5 больниц, обратились к Садовому и Козицкому с просьбой продлить карантин и усилить меры контроля за соблюдением карантинных ограничений.

Медики просят продлить карантинные мероприятия до конца апреля, а также усилить контроль за соблюдение карантинных ограничений,

– говорится в сообщении ЛГС.

Врачи объясняют свою позицию тем, что в городе значительно возросло количество пациентов с тяжелым течением коронавируса, которые нуждаются в госпитализации.

Смотрите фото обращений медиков львовских больниц / Фото ЛГС

Коротко о ситуации с коронавирусом во Львове

Во львовских больницах всего есть 1500 коек для больных коронавирусом.

По состоянию на 29 марта в стационарах львовских медучреждений лечатся 980 пациентов. У 899 людей есть коронавирус, 71 – находится в реанимации, а 29 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Во Львове решили развернуть временные госпитали для больных коронавирусом. Их разместят на базе львовских городских поликлиник.

В частности, планируют обустроить еще около 1000 дополнительных кроватей. Больше всего – в больнице скорой медицинской помощи.

На обустройство временных госпиталей из бюджета Львова выделили 18 миллионов гривен.

С 25 марта Львовщина перешла в красную карантинную зону. Поэтому в области начали действовать ограничения, предусмотренные для самого высокого уровня эпидемиологии.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрава / инфографика 24 канала