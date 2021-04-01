Во Львове 31 марта патрульные остановили автомобиль Honda CR-V, за рулем которого находилась 14-летняя девушка. На пассажирском сиденье сидел ее отец, учил дочь водить.

Инцидент произошел на улице Кульпарковской. Патрульные составили постановление на отца девочки. Интересно Во Львове спецназовец нашел пропавшего 12-летнего мальчика, гуляя с собакой: фото Девочке было неинтересно ездить по площадке Вечером 31 марта на улице Кульпарковской патрульные заметили ребенка за рулем автомобиля Honda CR-V.

Правоохранители сразу остановили машину, чтобы проверить это.

С пассажирского места вышел мужчина и сказал, что он папа несовершеннолетней водительницы.

По его словам, девочке было неинтересно ездить на площадках, поэтому они выехали на настоящие дороги.

Патрульные составили на 42-летнего львовянина постановление за "передачу управления автомобилем лицу, не имеющему права управления".

Наказание за такое правонарушение – 3 400 гривен штрафа.

Девочка очень разволновалась. Патрульные успокоили ее, все объяснили и подарили фликер и брелок.

Домой ребенок ехал уже пристегнутый на заднем сиденье.

Патрульные остановили автомобиль с 14-летней водительницей / Фото патрульной полиции Львовщины

На отца девочки выписали постановление / Фото патрульной полиции Львовщины