Львовские патрульные остановили автомобиль с 14-летней девушкой за рулем: фото
Патрульные остановили автомобиль с 14-летней водительницей / Патрульная полиция Львовщины
Во Львове 31 марта патрульные остановили автомобиль Honda CR-V, за рулем которого находилась 14-летняя девушка. На пассажирском сиденье сидел ее отец, учил дочь водить.
Источник:Патрульная полиция Львовщины
Инцидент произошел на улице Кульпарковской. Патрульные составили постановление на отца девочки.
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Девочке было неинтересно ездить по площадке
- Вечером 31 марта на улице Кульпарковской патрульные заметили ребенка за рулем автомобиля Honda CR-V.
- Правоохранители сразу остановили машину, чтобы проверить это.
- С пассажирского места вышел мужчина и сказал, что он папа несовершеннолетней водительницы.
- По его словам, девочке было неинтересно ездить на площадках, поэтому они выехали на настоящие дороги.
- Патрульные составили на 42-летнего львовянина постановление за "передачу управления автомобилем лицу, не имеющему права управления".
- Наказание за такое правонарушение – 3 400 гривен штрафа.
- Девочка очень разволновалась. Патрульные успокоили ее, все объяснили и подарили фликер и брелок.
- Домой ребенок ехал уже пристегнутый на заднем сиденье.
Патрульные остановили автомобиль с 14-летней водительницей / Фото патрульной полиции Львовщины
На отца девочки выписали постановление / Фото патрульной полиции Львовщины
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