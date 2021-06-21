Инцидент произошел в парке снесения. Патрульные передали злоумышленника следователям.

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Патрульные случайно заметили наркокурьера

Примерно в 18:00 трое патрульных отдыхали в свой выходной у озера в парке Вознесение.

Вдруг они увидели, как к соседней компании подошел неизвестный мужчина.

Он передал девушке пакет, а она дала ему деньги.

Полицейские сразу поняли, что что-то не так, поэтому решили проверить львовянина.

Они догнали его и представились.

Мужчина начал заметно нервничать.

Услышав, что патрульные вызывают коллег, злоумышленник начал убегать.

Смотрите фото с места происшествия / Фото патрульной полиции Львовщины

Полицейские задержали мужчину

Двое патрульных побежали за беглецом. Еще один полицейский побежал вокруг озера, чтобы перекрыть мужчине движение. Наконец патрульным удалось догнать наркокурьера.

На место происшествия приехал экипаж полиции. Во время поверхностной проверки у 25-летнего жителя Львовщины нашли 11 свертков с веществом растительного происхождения, похожим на каннабис. Еще 2 пакета с таким же веществом он успел, убегая, выбросить. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Львовского райуправления полиции.

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