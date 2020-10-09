Львовские пограничники отдела "Сянки" 8 октября нашли в грузовике 5740 бутылок водки, которые контрабандисты спрятали в сене. Весь алкоголь был подделан.

О сомнительном грузовике пограничников известили оперативники Львовского отряда. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

Читайте также Около 4,5 миллиона гривен в фольге: таможенники задержали украинца с недекларируемой валютой

Как нашли контрабандную водку

Грузовик Iveco остановили в 500 метрах от линии госграницы. Он был заполнен тюками сена. Однако проверка пограничников была не бесполезной – под сеном нашли 5740 бутылок водки с поддельными акцизными марками, то есть 287 ящиков.

Через несколько минут на место задержания прибыла группа реагирования и сотрудники Государственной фискальной службы. Весь контрабандный алкоголь изъяли и передали в ГФС.

Смотрите видео, как пограничники нашли водку в сене:

Какое наказание грозит злоумышленнику

Пограничники направили в ГФС сообщение о незаконной транспортировке подакцизных товаров. Это преступление наказывается ограничением свободы сроком до 3 лет с конфискацией имущества.

Представители Нацполиции арестовали грузовик и доставили его во Львов.



Контрабандисты спрятали водку в тюках сена / Фото Госпогранслужбы



Подозрительный грузовик остановили в 500 метрах от госграницы / Фото Госпогранслужбы



Полицейские арестовали грузовик и отвезли его во Львов / Фото Госпогранслужбы