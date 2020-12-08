Сотрудники Галицкой таможни 8 декабря изъяли у украинца 200 литров контрабандного глинтвейна. Мужчина пытался провезти незадекларированное вино в Украину из Польши.

Мужчина пытался провезти глинтвейн через пункт пропуска Грушев – Будомеж. Вино изъяли, а дело направят в суд. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Галицкой таможни.

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Как мужчина пытался провезти контрабандный глинтвейн

30-летний житель Черновицкой области прибыл в пункт пропуска Грушев – Будомеж из Польши.

Во время осмотра его машины Mercedes Sprinter таможенники начали подозревать, что он скрывает от контроля какие-то товары.

Поэтому авто направили на углубленный осмотр. И не напрасно – во время него в салоне машины таможенники нашли 200 бутылок контрабандного глинтвейна.

Перед тем мужчину спрашивали, есть ли у него какие-то товары для декларирования, но он ответил, что ничего не везет.

Однако после углубленного осмотра украинец признался, что это его вино.



Мужчина пытался ввезти контрабандное вино в Украину / Фото Галицкой таможни

Обратите внимание! По украинскому законодательству, граждане, достигшие 18-летнего возраста, могут ввозить алкоголь на таможенную территорию Украины в ручной клади или в багаже. Однако без уплаты таможенных платежей и без письменного декларирования можно провозить не более 5 литров пива, 2 литров вина, 1 литра крепкого алкоголя (с содержанием спирта более 22%).

Делом теперь занимаются правоохранители

Таможенники составили протокол за нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах упрощенного контроля. Санкция статьи предусматривает наказание – 1 700 гривен штрафа и конфискация товаров.

Поэтому таможенники изъяли весь контрабандный глинтвейн. Дело направят в суд.



Во время осмотра в его машине нашли 200 литров глинтвейна / Фото Галицкой таможни



Правоохранители направят дело в суд / Фото Галицкой таможни