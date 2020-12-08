Готовился к праздникам: львовские таможенники изъяли 200 литров контрабандного вина – фото
Сотрудники Галицкой таможни 8 декабря изъяли у украинца 200 литров контрабандного глинтвейна. Мужчина пытался провезти незадекларированное вино в Украину из Польши.
Мужчина пытался провезти глинтвейн через пункт пропуска Грушев – Будомеж. Вино изъяли, а дело направят в суд. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Галицкой таможни.
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Как мужчина пытался провезти контрабандный глинтвейн
- 30-летний житель Черновицкой области прибыл в пункт пропуска Грушев – Будомеж из Польши.
- Во время осмотра его машины Mercedes Sprinter таможенники начали подозревать, что он скрывает от контроля какие-то товары.
- Поэтому авто направили на углубленный осмотр. И не напрасно – во время него в салоне машины таможенники нашли 200 бутылок контрабандного глинтвейна.
- Перед тем мужчину спрашивали, есть ли у него какие-то товары для декларирования, но он ответил, что ничего не везет.
- Однако после углубленного осмотра украинец признался, что это его вино.
Мужчина пытался ввезти контрабандное вино в Украину / Фото Галицкой таможни
Делом теперь занимаются правоохранители
Таможенники составили протокол за нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах упрощенного контроля. Санкция статьи предусматривает наказание – 1 700 гривен штрафа и конфискация товаров.
Поэтому таможенники изъяли весь контрабандный глинтвейн. Дело направят в суд.
Во время осмотра в его машине нашли 200 литров глинтвейна / Фото Галицкой таможни
Правоохранители направят дело в суд / Фото Галицкой таможни
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