Инцидент произошел в пункте пропуска Краковец – Корчова. Мужчина пытался незаконно провезти айфоны из Польши.

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Украинец перевозил 243 контрабандных айфона

42-летний житель Львовщины прибыл в пункт пропуска Краковец – Корчова из Польши.

Мужчина двигался на своей легковушке по полосе упрощенного таможенного контроля "зеленый коридор".

Во время осмотра автомобиля у таможенников возникло подозрение, что украинец может перевозить контрабанду.

И не зря. Под декоративной обшивкой багажника авто таможенники нашли спрятанный товар.

Мужчина пытался незаконно провезти 243 новеньких айфона.



Нарушитель двигался по "зеленому коридору" / Фото Галицкой таможни

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Все смартфоны изъяли

Мужчина пытался скрыть товары от таможенного контроля. Поэтому на него составили протокол о нарушении таможенных правил. Сотрудники Галицкой таможни изъяли все айфоны. Смартфоны направили на экспертизу, которая определит их точную стоимость.

Вскоре таможенники направят дело в суд. За такое правонарушение мужчине грозит штраф в размере 100% стоимости смартфонов с их последующей конфискацией. Кроме этого, если он перевозил контрабанду в специально созданных тайниках, его авто тоже конфискуют.



Мужчина пытался перевезти 243 айфона / Фото Галицкой таможни



Смартфоны он спрятал под обшивкой / Фото Галицкой таможни



Мужчине грозит конфискация контрабанды / Фото Галицкой таможни



Дело направят в суд / Фото Галицкой таможни