Инцидент произошел в пункте пропуска Краковец – Корчова. Мужчина пытался незаконно провезти айфоны из Польши.
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Украинец перевозил 243 контрабандных айфона
- 42-летний житель Львовщины прибыл в пункт пропуска Краковец – Корчова из Польши.
- Мужчина двигался на своей легковушке по полосе упрощенного таможенного контроля "зеленый коридор".
- Во время осмотра автомобиля у таможенников возникло подозрение, что украинец может перевозить контрабанду.
- И не зря. Под декоративной обшивкой багажника авто таможенники нашли спрятанный товар.
- Мужчина пытался незаконно провезти 243 новеньких айфона.
Нарушитель двигался по "зеленому коридору" / Фото Галицкой таможни
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Все смартфоны изъяли
Мужчина пытался скрыть товары от таможенного контроля. Поэтому на него составили протокол о нарушении таможенных правил. Сотрудники Галицкой таможни изъяли все айфоны. Смартфоны направили на экспертизу, которая определит их точную стоимость.
Вскоре таможенники направят дело в суд. За такое правонарушение мужчине грозит штраф в размере 100% стоимости смартфонов с их последующей конфискацией. Кроме этого, если он перевозил контрабанду в специально созданных тайниках, его авто тоже конфискуют.
Мужчина пытался перевезти 243 айфона / Фото Галицкой таможни
Смартфоны он спрятал под обшивкой / Фото Галицкой таможни
Мужчине грозит конфискация контрабанды / Фото Галицкой таможни
Дело направят в суд / Фото Галицкой таможни