Львовские таможенники нашли 125 килограммов героина в микроавтобусе, – СМИ
По информации СМИ, 21 апреля таможенники одного из пунктов пропуска Львовской области обнаружили 125 килограммов героина. Наркотики пытались провезти в топливном баке микроавтобуса.
Источник:ZAXID.NET
На черном рынке такая партия героина стоит 280 миллионов гривен. Сейчас идет экспертиза, которая должна определить, действительно ли, в топливном баке были наркотики.
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Таможенники нашли 125 килограммов героина
- По информации Оbozrevatel, во Львовской области ночью, 21 апреля таможенники обнаружили огромную партию героина – 125 килограммов.
- По ценам черного рынка, такая партия стоит 280 миллионов гривен.
- Наркотики нашли в микроавтобусе Mercedes.
- Героин пытались скрыть в топливном баке авто.
- Таможенники обнаружили наркотики, когда направили автомобиль на смотровую яму.
Смотрите фото, что нашли таможенники в микроавтобусе / Фото Оbozrevatel
Что рассказали в таможне и СБУ
В Галицкой таможне пока не подтвердили и не опровергли информацию относительно этого случая. В пресс-службе отказались предоставлять какие-либо комментарии.
Сейчас официальных сообщений от СБУ также нет. Пресс-секретарь СБУ во Львовской области Роксолана Яворская подтвердила, что на таможне и в самом деле произошел такой инцидент. Однако, она отметила, что информация о том, что в микроавтобусе нашли именно героин, – не подтверждена. Сейчас идет экспертиза, которая должна определить, какое именно вещество пытались провезти в топливном баке.
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