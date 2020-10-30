Работники Галицкой таможни нашли в почтовых отправлениях около 20 единиц древнего оружия. Его направили на экспертизу, чтобы точно установить культурную и историческую ценность сабель, шпаг и мечей.

Все предметы обнаружили в посылках во время таможенного контроля. Среди изъятого оружия даже была французская шпага 1882 года. Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба Галицкой таможни.

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Что именно таможенники нашли в посылках

Работники Галицкой таможни нашли в почтовых отправлениях такое оружие:

меч-катану;

французскую пехотную офицерскую шпагу образца 1882 года;

церемониальную шпагу;

ножи времен Первой и Второй мировых войн.

Смотрите видео оружия, которое нашли в посылках:

Оружие направили на экспертизу

Законодательством Украины и актами Всемирного почтового союза запрещено пересылать оружие международными отправлениями. Такое нарушение карается конфискацией таких предметов.

Фондовый совет экспертно проведет экспертизу всего изъятого оружия. Если сабли, ножи и мечи будут иметь культурную или историческую ценность, их направят в музеи. Все остальное оружие передадут Нацполиции.