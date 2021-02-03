Львовские таможенники отобрали у поляка машину из-за контрабандных сигарет: фото
Сотрудники Галицкой таможни 2 февраля составили протоколы на 2 поляков за нарушение таможенных правил. У одного нарушителя конфисковали машину из-за перевозки контрабандных сигарет в специальных тайниках.
Источник: Галицкая таможня
У другого нарушителя авто не конфисковали, потому что он перевозил контрабанду не в специальных тайниках, а в полостях. Дела обоих поляков направят в суд.
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Как таможенники нашли контрабандные сигареты
- Вечером 2 февраля на пункте пропуска Рава-Русская – Гребенное работники Галицкой таможни обнаружили машину Fiat Bravo со специально обустроенными тайниками. Один из них гражданин Польши сделал в полу автомобиля под сиденьем водителя, а другой – под капотом. В тайниках таможенники нашли 196 пачек сигарет без украинских марок акцизного сбора. Автомобиль и сигареты изъяли. Их стоимость установит экспертиза.
- В другом случае таможенники нашли 170 пачек сигарет, которые поляк-контрабандист спрятал в конструктивных полостях машины BMW. Таможенники также изъяли сигареты.
Поляк создал специальные тайники в авто / Фото Галицкой таможни
Что грозит контрабандистам
В обоих случаях в отношении мужчин составили протоколы за перемещение товаров через границу Украины с сокрытием от таможенного контроля. Санкция статьи предусматривает наказание – штраф в размере 100 процентов стоимости товаров и конфискация товаров и транспортных средств с тайниками, которые использовались для перемещения контрабанды.
Таможенники направят дела в суд, который и изберет контрабандистам наказание.
В тайниках таможенники нашли 196 пачек сигарет / Фото Галицкой таможни
В машине второго поляка таможенники нашли 170 пачек сигарет / Фото Галицкой таможни
Таможенники направят дело в суд / Фото Галицкой таможни
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