В автобусах № 3а с 4 ноября появилась возможность безналично оплатить за проезд. Устройства Easypay установили возле водителей во всех автобусах маршрута.

Во Львове уже 2 года в электротранспорте можно безналично оплатить за проезд. Город сотрудничает с компаниями Easypay и Jetbeep, чтобы ввести такой расчет во всех коммунальных автобусах. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Как можно безналично оплатить проезд в автобусах № 3а

Безналично рассчитаться в автобусах № 3а можно возле водителя. Для этого нужно загрузить на телефон приложение EasyWallet.

Необходимо открыть приложение EasyWallet, приобрести билет или перейти с push-сообщения в приложение. А возле водителя приставить телефон к устройству для валидации. Об активации билета будут информировать соответствующие световой и звуковой сигналы. Они будут информировать и пассажира, и водителя одновременно,

– рассказал начальник управления транспорта ЛГС Орест Олеськив.

Если оплата за проезд не пройдет, приложение сообщит водителю и пассажиру соответствующим световым сигналом.

Систему оплаты уже протестировали

По словам чиновника, систему безналичной оплаты проезда уже протестировали. Сейчас устройства установили только в автобусах маршрута № 3а, которые курсируют от площади Резни к "Кинг Кросс".

На этом маршруте работают 15 автобусов. Если все будет работать хорошо и слаженно, возможность безналичной оплаты проезда введут во всем коммунальном транспорте. Для этого Львовский горсовет уже начал тендерные процедуры.