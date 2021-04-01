Ситуация с коронавирусом во Львове достаточно тревожная. Поэтому в городе усилили и продлили карантин до 12 апреля. Мэр Львова Андрей Садовый провел онлайн-встречу с епископами и рассказал им об усилении ограничений.

Садовый обсудил с епископами усиление контроля за соблюдением карантина в храмах. Позже проведут еще одну онлайн-встречу, на которой духовенство поговорит с медиками.

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В храмах будут следить за соблюдением карантина

Садовый рассказал епископам разных конфессий Львова о ситуации с заболеваемостью коронавирусом и усилении карантинных ограничений.

Нам надо продумать празднование Пасхи, чтобы минимизировать физические контакты людей. Я убежден, что если эти 2 недели мы будем придерживаться всех ограничений, эта волна заболеваемости уменьшится. Потому что если все заболеют в одно время, может быть коллапс медицинской системы,

– отметил городской голова.

Вскоре состоится онлайн-встреча духовенства и врачей городских медучреждений, где лечат больных коронавирусом.

"Понимая всю сложность ситуации с заболеваемостью, кроме усиления контроля за соблюдением карантина в храмах города, мы решили организовать еще и тематические zoom-встречи отцов с нашими врачами, которые сейчас на передовой и спасают жизни людей", – рассказал руководитель департамента "Администрация городского председателя" Евгений Бойко.

По мнению чиновника, встреча поможет лучше объяснить ситуацию с медицинской точки зрения. В мэрии уверены, что это даст положительный результат.



Садовый встретился с львовскими епископами / Фото Романа Балук

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Коротко о ситуации с коронавирусом во Львове

Во львовских больницах в целом есть 1 500 койкомест для пациентов с коронавирусом.

По состоянию на 1 апреля в стационарах медучреждений города лечится 1 031 пациент. Из них 962 человека – больны коронавирусом, 65 – находятся в реанимации, а 29 человек – подключены к аппаратам ИВЛ.

Ситуация с коронавирусом во Львове довольно тревожная. Поэтому в городе работают над обустройством еще 1 000 дополнительных кроватей. Больше койкомест создадут в больнице скорой медицинской помощи.

На создание временных госпиталей из бюджета Львова выделили 18 миллионов гривен.

С 25 марта Львовщина перешла в красную карантинную зону. В области начали действовать ограничения, предусмотренные для высокого уровня эпидемопасности.

Из-за большого количества новых больных коронавирусом локдаун во Львове решили продлить до 12 апреля.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала