Международный аэропорт "Львов" занял 2 место в рейтинге украинских аэродромов по наибольшему количеству пассажиров. Его опередил только киевский аэропорт "Борисполь".

Всего за 9 месяцев 2020 года услугами украинских аэропортов воспользовались 6,9 миллиона туристов, что на 62,3 % меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщило издание Avianews.

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Кто вошел в рейтинг аэропортов с наибольшим пассажиропотоком

В рейтинг крупнейших аэродромов Украины вошли 2 киевских аэропорта – "Борисполь" и "Жуляны". Также в топ-5 попали львовский, одесский и харьковский аэродромы. Услугами аэропорта "Львов", который занял 2 строчку в рейтинге, воспользовались на 100 тысяч пассажиров больше, чем услугами аэропорта "Жуляны".

Пассажиропоток 5 крупнейших украинских аэропортов:

"Борисполь" – 4 миллиона 58,2 тысячи (пассажиропоток снизился на 65,1 %);

"Львов" – 702,6 тысячи (- 58 %);

"Киев" (Жуляны) – 600,6 тысячи (- 70,1 %);

"Одесса" – 555,5 тысячи (- 55 %);

"Харьков" – 514,1 тысячи (- 47 %).

По итогам сентября 2020 года львовский аэропорт опередил "Жуляны":

"Борисполь" – 554,5 тысячи (пассажиропоток снизился на 66,4 %)

"Львов" – 117,4 тысячи (- 48,1 %)

"Харьков" – 90 тысяч (- 39 %)

"Одесса" – 71,9 тысячи (- 60 %)

"Киев" (Жуляны) – 51,1 тысячи (- 66,8 %)