Львовский бронетанковый завод завершил капремонт и модернизацию около 15 пожарных танков ГПМ-54 для Вооруженных сил Украины. Это самая большая партия, которую отремонтировало предприятие со времен независимости Украины.

Пожарные танки состояли преимущественно из советских или российских деталей. Чтобы отреконструировать бронемашины, на заводе полностью изменили конструкторскую и технологическую документацию. Об этом сообщила пресс-служба Укроборонпрома.

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Как восстанавливали пожарные танки для ВСУ

Предприятие в 2018 году начало проект восстановления пожарных танков вместе с Конструкторско-технологическим центром ВСУ. На доработку техдокументации и запуска процесса производства бронемашин заводу нужно было потратить меньше года. За полтора года предприятие восстановило более 20 пожарных танков.

Во время капремонта пожарные танки претерпели существенные изменения. В частности на бронемашины установили европейское гидравлическое оборудование.

Также в течение 2019 – 2020 годов выездные специалисты Львовского бронетанкового завода восстановили в местах дислокации украинских войск еще более 10 таких пожарных машин.



Львовский завод отремонтировал для ВСУ 15 пожарных танков / Фото Укроборонпрома

Обратите внимание! Львовский бронетанковый завод – это единственное предприятие в Украине, которое производит, модернизирует и осуществляет капремонт пожарных танков.

Коротко о пожарном танке ГПМ-54

Гусеничная пожарная машина ГПМ-54 – это основной пожарный танк ВСУ.

Эта бронемашина необходима на складах оружия и боеприпасов для тушения пожаров, где доступ другой пожарной техники является невозможным.

Пожарный танк ГПМ-54 создан на базе танка Т-55.

Он содержит цистерну для воды вместимостью 9 кубических метров, а также бак для пены вместимостью 1,1 кубического метра.

Бронемашина способна тушить пожар с расстояния 60 метров.

Танк также может расчищать проходы для другой пожарной техники.

Бронированный корпус машины и фильтро-вентиляционная установка обеспечивают безопасность экипажа.



Пожарные танки уже передали военным / Фото Укроборонпрома