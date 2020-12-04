Во Львове 4 декабря состоялось второе пленарное заседание сессии облсовета VIII созыва. Новоизбранные депутаты утвердили состав и председателей 15 депутатских комиссий.

Второе пленарное заседание Львовского облсовета началось около 10:30. На нем присутствовали 79 депутатов из 84. Об этом сообщила пресс-служба Львовского облсовета.

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Что обсуждали на заседании облсовета

Среди вопросов второго пленарного заседания ЛОР были:

образование и избрание постоянных комиссий облсовета;

утверждение Типового положения о постоянных комиссиях Львовского областного совета VІІІ созыва;

образование президиума Львовского областного совета;

утверждение Положения О президиуме Львовского областного совета VII созыва.

Также фракция "Европейская солидарность" предложила обратиться к президенту Украины, премьеру и временному исполняющему обязанности министра энергетики по выплате задолженностей зарплат шахтерам. Депутаты Львовского облсовета это предложение поддержали.

Львовский облсовет определил состав и председателей депутатских комиссий

Во время заседания депутаты определили состав 15 постоянных депутатских комиссий. Отныне фракция "ЕС" будет руководить наибольшим количеством комиссий – семью. В свою очередь, представители "Свободы" и "Самопомочи" не получили должности председателей ни в одной из комиссий. Кроме того, заявления на работу в комиссиях некоторых членов этих фракций даже не рассмотрели.

Какие комиссии возглавили представители фракции "ЕС"

по вопросам бюджета и социально-экономического развития – Владимир Квурт;

по вопросам здравоохранения и материнства – Анна Ярмола;

по вопросам экологии, природных ресурсов и рекреации – Виталий Свищов;

по вопросам коммунального имущества – Николай Седило;

по вопросам инженерной, жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса – Григорий Козловский;

по вопросам развития местного самоуправления – Владимир Кирилич;

по вопросам культуры, информационной политики и продвижения – Святослав Шеремета.

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Какие комиссии возглавили представители фракции "За майбутнє"

по вопросам деятельности агропромышленного комплекса, предпринимательства и инвестиций – Юрий Раделицький;

по вопросам молодежи и спорта – Татьяна Бей.

Какие комиссии возглавили представители фракции "Голос"

по вопросам образования, науки и инноваций – Иванна Герус;

по вопросам евроинтеграции, международного и межрегионального сотрудничества – Наталья Галецкая.

Следующие 4 комиссии возглавили представители фракций "Слуга народа", "Батькивщина", "Украинская галицкая партия" и "Народный Рух Украины":

по вопросам законности, депутатской этики, регламента и свободы слова – депутат от "Слуги народа" Роман Фединяк;

по вопросам правоохранительной, антикоррупционной деятельности и военных формирований – депутат от "Батькивщины" Назарий Сумало;

по вопросам социальной защиты, прав детей, человека и участников боевых действий – депутат от НРУ Николай Ищук;

по вопросам историко-культурного наследия и туризма – депутат от УГП Иван Щурко.

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