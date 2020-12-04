Львовский облсовет определил состав и председателей депутатских комиссий
Во Львове 4 декабря состоялось второе пленарное заседание сессии облсовета VIII созыва. Новоизбранные депутаты утвердили состав и председателей 15 депутатских комиссий.
Второе пленарное заседание Львовского облсовета началось около 10:30. На нем присутствовали 79 депутатов из 84. Об этом сообщила пресс-служба Львовского облсовета.
Актуально Во Львове состоялось торжественное заседание мэрии: Садовый принес присягу
Что обсуждали на заседании облсовета
Среди вопросов второго пленарного заседания ЛОР были:
- образование и избрание постоянных комиссий облсовета;
- утверждение Типового положения о постоянных комиссиях Львовского областного совета VІІІ созыва;
- образование президиума Львовского областного совета;
- утверждение Положения О президиуме Львовского областного совета VII созыва.
Также фракция "Европейская солидарность" предложила обратиться к президенту Украины, премьеру и временному исполняющему обязанности министра энергетики по выплате задолженностей зарплат шахтерам. Депутаты Львовского облсовета это предложение поддержали.
Львовский облсовет определил состав и председателей депутатских комиссий
Во время заседания депутаты определили состав 15 постоянных депутатских комиссий. Отныне фракция "ЕС" будет руководить наибольшим количеством комиссий – семью. В свою очередь, представители "Свободы" и "Самопомочи" не получили должности председателей ни в одной из комиссий. Кроме того, заявления на работу в комиссиях некоторых членов этих фракций даже не рассмотрели.
Какие комиссии возглавили представители фракции "ЕС"
- по вопросам бюджета и социально-экономического развития – Владимир Квурт;
- по вопросам здравоохранения и материнства – Анна Ярмола;
- по вопросам экологии, природных ресурсов и рекреации – Виталий Свищов;
- по вопросам коммунального имущества – Николай Седило;
- по вопросам инженерной, жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса – Григорий Козловский;
- по вопросам развития местного самоуправления – Владимир Кирилич;
- по вопросам культуры, информационной политики и продвижения – Святослав Шеремета.
К теме Во Львовском облсовете – новая коалиция: кто туда попал
Какие комиссии возглавили представители фракции "За майбутнє"
- по вопросам деятельности агропромышленного комплекса, предпринимательства и инвестиций – Юрий Раделицький;
- по вопросам молодежи и спорта – Татьяна Бей.
Какие комиссии возглавили представители фракции "Голос"
- по вопросам образования, науки и инноваций – Иванна Герус;
- по вопросам евроинтеграции, международного и межрегионального сотрудничества – Наталья Галецкая.
Следующие 4 комиссии возглавили представители фракций "Слуга народа", "Батькивщина", "Украинская галицкая партия" и "Народный Рух Украины":
- по вопросам законности, депутатской этики, регламента и свободы слова – депутат от "Слуги народа" Роман Фединяк;
- по вопросам правоохранительной, антикоррупционной деятельности и военных формирований – депутат от "Батькивщины" Назарий Сумало;
- по вопросам социальной защиты, прав детей, человека и участников боевых действий – депутат от НРУ Николай Ищук;
- по вопросам историко-культурного наследия и туризма – депутат от УГП Иван Щурко.
Читайте также Впервые в истории Львовский облсовет возглавила женщина: что известно об Ирине Гримак
Четырем депутатам от "Самопомочи" отказали в участии в комиссиях
- Депутаты от фракций "Самопомощь", "Свобода и УГП призвали уменьшить состав депутатских комиссий и сделать их более действенными. Однако остальные депутаты облсовета не поддержали такого предложения.
- Глава "Самопомочи" Любомир Зубач заявил, что формирование комиссий должно быть справедливым. Он также добавил, что каждый депутат имеет право работать в тех комиссиях, где хочет и где может быть полезным общине.
- Однако его просьбу проигнорировали и четырем депутатам "Самопомочи" отказали в участии в имущественной и экологической комиссиях и комиссии инфраструктуры и АПК.
- За их заявления не проголосовали большая часть депутатов облсовета.
Поделиться новостью