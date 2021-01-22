Во Львове 21 января патрульный, готовя обед у себя дома, увидел в окно, как парень прятал какие-то свертки на улице и фотографировал эти места. В правоохранителя возникло подозрение, что юноша раскладывает "закладки". Патрульный не ошибся – у злоумышленника нашли несколько пакетов с вероятными наркотиками.

Инцидент произошел около 14:00. Вероятные наркотики изъяли и направили на экспертизу. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовщины. Интересно Покупал наркотики за биткойны и хранил взрывчатку: во Львове взяли под стражу 25-летнего мужчину Как патрульный увидел "закладчика" Около 14:00 патрульный готовя себе обед, увидел через окно на кухне подозрительного молодого человека.

Парень на проспекте Красной Калины прятал какие-то свертки, а затем фотографировал место тайника.

Такие манипуляции были очень похожи на действия наркодилеров, распространяющих наркотики бесконтактным способом.

Патрульному уже было не до обеда, поэтому он немедленно вышел к юноше поинтересоваться, что он делает.

20-летний парень пошел на контакт. Он вскоре признался, что раскладывает наркотики.

Юноша вытащил из кармана 7 свертков, которые были обмотаны изоляционной лентой, и положил их на землю.

Патрульный позвонил в полицию и вызвал коллег. Правоохранители изъяли свертки на экспертизу, а "закладчика" увезли в участок для выяснения обстоятельств.

Патрульный увидел "закладчика" через окно / Фото патрульной полиции Львовщины

У юноши изъяли 7 свертков с вероятными наркотиками / Фото патрульной полиции Львовщины