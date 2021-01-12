Львовский областной перинатальный центр, расположенный на улице Джорджа Вашингтона, 11 января закрыли на ремонт. До завершения ремонтных работ в центре рожениц и беременных будут принимать в 2 других медучреждениях Львова.

Перинатальный центр закрывают из-за проведения плановых ремонтных работ системы электроснабжения. Медучреждение не будет работать до 25 января. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовского областного перинатального центра.

Читайте также Свалку медицинских отходов обнаружили под Львовом: повсюду пробирки с кровью – фото

Когда закончится ремонт в перинатальном центре

Львовский перинатальный центр в течение 2 недель не будет принимать рожениц и беременных из-за планового ремонта системы электроснабжения.

Медучреждение не будет работать с 11 по 25 января. Вместо этого беременных и рожениц с угрозой преждевременных родов и преждевременными родами будет принимать третья городская клиническая больница, расположенная на улице Раппопорта, 6.

Беременных и рожениц с экстрагенитальной патологией и иммуноконфликтной беременностью будут принимать медики родильного клинического дома №1, что на улице Мечникова, 8.