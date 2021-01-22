Во Львове Галицкий суд оштрафовал студентку за нарушение правил дорожного движения. Девушка перебегала дорогу вне пешеходного перехода, и ее сбила маршрутка.

Маршрутка сбила студентку 5 декабря 2020 года на улице Дорошенко. Девушка на судебное заседание не пришла. Об этом сообщил ZAXID.NET.

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Как маршрутка сбила студентку

Авария произошла во Львове около 11:00 на улице Дорошенко, в центре города.

Девушка перебегала дорогу вне пешеходного перехода возле дома №15.

Водитель автобуса "Эталон" не успел отреагировать на внезапное появление студентки на дороге и сбил ее.

Возраст девушки в постановлении суда не указан, однако там указано, что Елизавета Абиякина является студенткой.

В результате ДТП пострадавшая получила телесные повреждения, но в постановлении не указано, какие именно.

Какой приговор вынес суд

Дело рассматривала судья Галицкого суда Кристина Мисько. Она, исследовав материалы, признала студентку виновной в нарушении правил дорожного движения.

Девушку оштрафовали на 340 гривен. Также она должна оплатить 454 гривны судебного сбора. Хотя девушка и не пришла на судебное заседание, она может обжаловать постановление в апелляционном суде.