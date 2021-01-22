Львовский суд оштрафовал студентку, которую сбила маршрутка: детали
Во Львове оштрафовали студентку, которую сбила маршрутка / 24 канал
Во Львове Галицкий суд оштрафовал студентку за нарушение правил дорожного движения. Девушка перебегала дорогу вне пешеходного перехода, и ее сбила маршрутка.
Маршрутка сбила студентку 5 декабря 2020 года на улице Дорошенко. Девушка на судебное заседание не пришла. Об этом сообщил ZAXID.NET.
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Как маршрутка сбила студентку
- Авария произошла во Львове около 11:00 на улице Дорошенко, в центре города.
- Девушка перебегала дорогу вне пешеходного перехода возле дома №15.
- Водитель автобуса "Эталон" не успел отреагировать на внезапное появление студентки на дороге и сбил ее.
- Возраст девушки в постановлении суда не указан, однако там указано, что Елизавета Абиякина является студенткой.
- В результате ДТП пострадавшая получила телесные повреждения, но в постановлении не указано, какие именно.
Какой приговор вынес суд
Дело рассматривала судья Галицкого суда Кристина Мисько. Она, исследовав материалы, признала студентку виновной в нарушении правил дорожного движения.
Девушку оштрафовали на 340 гривен. Также она должна оплатить 454 гривны судебного сбора. Хотя девушка и не пришла на судебное заседание, она может обжаловать постановление в апелляционном суде.
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