Правоохранители уже сообщили ему о подозрении. Досудебное расследование продолжается.
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Пограничник взял 3 600 долларов взятки
- Правоохранители установили, что пограничник требовал у мужчины 3 600 долларов взятки.
- За эти деньги он обещал помочь в беспрепятственном перемещении товаров через границу без надлежащего таможенного оформления и пограничного досмотра.
- Мужчина планировал незаконно переправить через один из пунктов пропуска Галицкой таможни товары общего потребления – подержанную бытовую технику, продукты питания и бытовую химию.
- Правоохранители задержали инспектора во время получения второй части взятки – 2 300 долларов.
Пограничника задержали на взятке / Фото Офиса генпрокурора
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Правоохранители проводят расследование
Следователи уже сообщили инспектору одного из отделов пограничной службы о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит от 5 до 10 лет в тюрьме с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет и конфискацией имущества.
Вскоре пограничнику изберут меру пресечения и отстранят его от должности. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.
Мужчина взял 3 600 долларов взятки / Фото Офиса генпрокурора