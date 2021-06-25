Правоохранители уже сообщили ему о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

К теме Требовал "дань" у бизнесменов: во Львове задержали чиновника налоговой – фото

Пограничник взял 3 600 долларов взятки

  • Правоохранители установили, что пограничник требовал у мужчины 3 600 долларов взятки.
  • За эти деньги он обещал помочь в беспрепятственном перемещении товаров через границу без надлежащего таможенного оформления и пограничного досмотра.
  • Мужчина планировал незаконно переправить через один из пунктов пропуска Галицкой таможни товары общего потребления – подержанную бытовую технику, продукты питания и бытовую химию.
  • Правоохранители задержали инспектора во время получения второй части взятки – 2 300 долларов.

Львівського прикордонника затримали на хабарі: взяв 3600 доларів – фото
Пограничника задержали на взятке / Фото Офиса генпрокурора

Заметьте Искренне раскаялась: во Львове чиновницу Госпродпотребслужбы за взяточничество лишь оштрафовали

Правоохранители проводят расследование

Следователи уже сообщили инспектору одного из отделов пограничной службы о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит от 5 до 10 лет в тюрьме с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет и конфискацией имущества.

Вскоре пограничнику изберут меру пресечения и отстранят его от должности. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.

Львівського прикордонника затримали на хабарі: взяв 3600 доларів – фото
Мужчина взял 3 600 долларов взятки / Фото Офиса генпрокурора