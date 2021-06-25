Львовского пограничника задержали на взятке: взял более 3,5 тысячи долларов – фото

На Львовщине пограничника задержали на взятке. Он требовал у мужчины 3 600 долларов за незаконное перемещение товаров через границу.

Правоохранители уже сообщили ему о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

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Пограничник взял 3 600 долларов взятки

Правоохранители установили, что пограничник требовал у мужчины 3 600 долларов взятки.

За эти деньги он обещал помочь в беспрепятственном перемещении товаров через границу без надлежащего таможенного оформления и пограничного досмотра.

Мужчина планировал незаконно переправить через один из пунктов пропуска Галицкой таможни товары общего потребления – подержанную бытовую технику, продукты питания и бытовую химию.

Правоохранители задержали инспектора во время получения второй части взятки – 2 300 долларов.



Пограничника задержали на взятке / Фото Офиса генпрокурора

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Правоохранители проводят расследование

Следователи уже сообщили инспектору одного из отделов пограничной службы о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит от 5 до 10 лет в тюрьме с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет и конфискацией имущества.

Вскоре пограничнику изберут меру пресечения и отстранят его от должности. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.



Мужчина взял 3 600 долларов взятки / Фото Офиса генпрокурора