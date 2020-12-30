Во Львове в городской клинической больнице скорой помощи создали сверхсовременную вирусологическую лабораторию. Теперь работники медучреждения имеют возможность самостоятельно проводить исследования всех видов инфекций, в частности, делать ПЦР-тесты на коронавирус.

Ранее лаборатория функционировала на улице Промышленной. Однако после капремонта и закупки дополнительного оборудования ее переместили в больницу скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Это первая лаборатория такого класса в городской больнице

Мэр Львова Андрей Садовый, рассказал, что новая лаборатория – это первая лаборатория такого класса в коммунальной городской больнице. Хотя она и размещена в помещении больницы скорой помощи, лаборатория имеет полностью отдельный процесс функционирования. Здесь даже водоснабжение, канализация и вентиляция подключены отдельно.

Оборудование для новой лаборатории закупили в начале 2020 года. Поэтому до того, как в больнице скорой помощи завершили ремонт, исследования проводили в помещении Госпродпотребслужбы.

Сейчас ремонт завершен, оборудование полностью смонтировано, поэтому люди, которые будут нуждаться в быстром и качественном тесте, смогут здесь это сделать,

– добавил городской глава.

Садовый поблагодарил весь коллектив больницы скорой помощи, главного врача и всех львовских медиков.

"Я горд, что в этот год пандемии наши врачи показали пример человечности и жертвенности, потому что очень много позитивных новостей шли именно из Львова на всю Украину и давали людям надежды. Это и новое COVID-отделение на 350 коек, которое было сделано за рекордные 3 недели, это и новое оборудование, которое заезжает каждую неделю, и десятки спасенных жизней. И это самое важное", – отметил мэр.

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Смотрите фото лаборатории в больнице СМП / Фото Львовского горсовета

Какое оборудование закупили в лабораторию

По словам мэра, ранее такие лаборатории функционировали только в государственных медучреждениях. Однако пандемия коронавируса стимулировала город потратить бюджетные средства на открытие лаборатории в больнице скорой помощи.

Для этой лаборатории закупили уникальное для Львова оборудование. В частности, 3 системы автоматического выделения нуклеиновых кислот и амплификации экспертного класса, позволяющие в несколько раз ускорить получение результатов анализов. Вскоре в лаборатории начнут проводить определение HLA-совместимости донора и реципиента для новосозданного Центра трансплантации и других генетических исследований, направленное на расшифровку информации, содержащейся в ДНК, – особенности организма человека и склонности к наследственным болезням, среди которых и онкология.

Должны еще получить оборудование от Министерства здравоохранения, которое поможет быстрее делать анализы. Эта лаборатория будет делать все вирусологические анализы, и работать для нужд города Львова,

– отметил руководитель больницы скорой помощи Львова Олег Самчук.

По словам Самчука, в последнее время в Украине почти не открывали вирусологических лабораторий. Поэтому лаборатория в больнице СМП является одной из первых, где все сделано по мировым образцам безопасности и оснащения.

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Кто сможет пользоваться услугами лаборатории больницы СМП

Услугами лаборатории в больнице скорой помощи смогут бесплатно пользоваться больные коронавирусом, которым будут делать ПЦР-анализы, и пациенты в неотложных состояниях и ургентных ситуациях.

Также бесплатными будут анализы для пациентов, которым будут делать трансплантации. Все остальные плановые обследования будут платные.

Все могут пользоваться услугами этой лаборатории, ведь эта больница принимает не только жителей города, но и жителей области и других областей – мы ни одному человеку не отказали в помощи,

– отметил Самчук.

Обследование для больных коронавирусом будет бесплатным, потому что больница заключила договор с Национальной службой здоровья Украины. Поэтому все расходные материалы будут оплачены.

Интересно! Капремонт в помещении лаборатории стоил 3,2 миллиона гривен, а оборудование и реактивы – 4 миллиона гривен. Также больница ожидает 6 миллионов гривен субвенции из госбюджета на дополнительное оборудование для лаборатории.