Львовянин Андрей Левицкий начал собственный бизнес – в социальную мастерскую дерева Woodluck он принимает на работу людей, которые ранее имели проблемы с алкоголем или наркотиками. Он доверяет им полностью и дает шанс на полноценную жизнь.

Как начал бизнес

Андрей Левицкий по специальности историк. Однако страсть к работе с деревом у него есть с детства. Мужчина не просто основал свой бизнес, но и дает работу людям, которых другие игнорируют и осуждают.

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Левицкий предположил, что любовь к дереву ему передалась генетически.

У меня есть 5 братьев. У нас большая семья, отец всегда работал с деревом. Я не знаю, как-то, наверное, с детства в голове сидит, что дерево – это что-то интересное, с ним приятно работать,

– рассказал львовянин.

Еще до того, как основать свой бизнес, мужчина не один год работал в общественном секторе: волонтерил, в частности ездил по стране с проектом "Строим Украину вместе"

Справка. "Строим Украину вместе" (СУВ) – волонтерская организация, которая ездит в разные города Украины и помогает восстанавливать дома, создавать молодежные платформы и обустраивать общественные пространства.

После волонтерства у Левицкого была эмоциональная усталость. Он понял, что стоит начинать собственный бизнес. Однако, обязательно с социальной составляющей. Так и возникла мастерская Woodluck. То, что надо работать с людьми, которые побороли зависимость, понял тогда, когда нашел хорошего столяра.



Андрей Левицкий с работником мастерской / Фото reporters.media

Мужчина признался Левицкому, что у него были проблемы с алкоголем и наркотиками, когда тот вернулся из АТО. Мужчине было сложно вернуться к нормальной жизни, впоследствии он прошел 9-месячное лечение в реабилитационном центре. После этого начал искать работу.

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Насколько это важно для людей

Теперь в социальной мастерской 50% работников – это люди, которые в прошлом были зависимыми. Они приходят из реабилитационного центра. Работа – это и прочная соломинка, которая способна вытащить человека из прошлой жизни.

Прежде всего для зависимой личности – это поддержка. Человеку на таком этапе трудно влиться в общество просто. Он полностью деградированный и разбитый, как личность, поэтому начинает учиться жить по-новому, но ему трудно научиться доверять,

– отметил работник реабилитационного центра Игорь Курик.

"Доверие – это основной принцип. У нас нет такого, что мы не доверяем. У нас есть деньги, есть какие-то общие вещи, инструменты. Они в общем пользовании, и я знаю точно, что здесь ничего не пропадет", – подытожил Левицкий .