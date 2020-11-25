Во Львове 24 ноября случился пожар в девятиэтажке – загорелась кухня в квартире на 7 этаже. Из задымленного дома спасатели вывели на улицу 7 человек.

Пожар произошел около 14:40 на улице Медовой Пещеры. Причины возникновения возгорания устанавливают правоохранители. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины.

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Как случился пожар

Обеспокоенные жители дома позвонили к чрезвычайникам около 14:40. Они рассказали, что на улице Медовой Пещеры возник пожар на седьмом этаже многоэтажки.

Не теряя ни минуты, спасатели выехали на место вызова. Там они увидели, что из окон квартиры, где возник пожар, выбивался густой едкий дым.

Пожарные надели средства защиты органов дыхания и отправились искать источник возгорания.

Седьмой и высшие этажи были заполнены дымом и токсичными продуктами горения. Поэтому МЧСники осмотрели квартиры дома и вывели из девятиэтажки 7 человек.

Спасатели локализовали пожар в 15:00, а полностью ликвидировать огонь им удалось в 15:07.

Смотрите видео, как пожарные тушили пожар в девятиэтажке:

Кто пострадал в результате пожара

Огонь уничтожил вещи на кухне площадью 8 квадратных метров и квадратный метр утепления фасада дома. Однако в результате пожара никто из людей не пострадал.

К ликвидации пожара привлекли 16 спасателей и 3 единицы спецтехники. Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства возгорания квартиры.