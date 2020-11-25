Во львовской многоэтажке случился пожар: спасли 7 человек – видео
Во Львове 24 ноября случился пожар в девятиэтажке – загорелась кухня в квартире на 7 этаже. Из задымленного дома спасатели вывели на улицу 7 человек.
Пожар произошел около 14:40 на улице Медовой Пещеры. Причины возникновения возгорания устанавливают правоохранители. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины.
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Как случился пожар
- Обеспокоенные жители дома позвонили к чрезвычайникам около 14:40. Они рассказали, что на улице Медовой Пещеры возник пожар на седьмом этаже многоэтажки.
- Не теряя ни минуты, спасатели выехали на место вызова. Там они увидели, что из окон квартиры, где возник пожар, выбивался густой едкий дым.
- Пожарные надели средства защиты органов дыхания и отправились искать источник возгорания.
- Седьмой и высшие этажи были заполнены дымом и токсичными продуктами горения. Поэтому МЧСники осмотрели квартиры дома и вывели из девятиэтажки 7 человек.
- Спасатели локализовали пожар в 15:00, а полностью ликвидировать огонь им удалось в 15:07.
Смотрите видео, как пожарные тушили пожар в девятиэтажке:
Кто пострадал в результате пожара
Огонь уничтожил вещи на кухне площадью 8 квадратных метров и квадратный метр утепления фасада дома. Однако в результате пожара никто из людей не пострадал.
К ликвидации пожара привлекли 16 спасателей и 3 единицы спецтехники. Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства возгорания квартиры.
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