Суд признал мужчину виновным в мошенничестве. Вдовца приговорили к году условного срока.

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Детали дела

В октябре 2020 года у мужчины умерла жена. Опечаленный вдовец решил не сообщать о ее смерти, чтобы не потерять ее пенсию. В течение 3 месяцев мужчина жил с покойной в одной квартире. За это время он действительно получал деньги.

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину. Вдовец просил его строго не наказывать. В материалах дела указано, что он вернул присвоенные деньги.

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