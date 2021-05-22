Получил 5 тысяч: на Львовщине мужчина из-за денег 3 месяца жил в квартире с покойной женой

В Сходнице на Львовщине мужчина 3 месяца жил в одной квартили с телом умершей жены, чтобы получать ее пенсию. В целом вдовец получил 5 тысяч гривен.
Суд признал мужчину виновным в мошенничестве. Вдовца приговорили к году условного срока.
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Детали дела
В октябре 2020 года у мужчины умерла жена. Опечаленный вдовец решил не сообщать о ее смерти, чтобы не потерять ее пенсию. В течение 3 месяцев мужчина жил с покойной в одной квартире. За это время он действительно получал деньги.
Во время судебного заседания мужчина признал свою вину. Вдовец просил его строго не наказывать. В материалах дела указано, что он вернул присвоенные деньги.
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