Во Львовской области мужчина подорвался на боеприпасе времен Второй мировой
В селе Конотопы, во Львовской области, 33-летний мужчина подорвался на боеприпасе. В результате взрыва мужчине оторвало часть левой руки, кроме того, он получил множественные осколочные ранения.
Трагедия произошла 3 апреля примерно в 13:00 во дворе частного дома. Пострадавшего госпитализировали во Львовскую больницу скорой медицинской помощи.
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Детали трагедии
Взрыв прогремел, когда мужчина пытался самостоятельно разобрать боеприпас. На месте происшествия правоохранители также нашли:
- 92 пустые гильзы,
- 42 боеприпаса,
- 21 снаряд к боеприпасу,
- 4 полных магазина с боеприпасами,
- 6 пустых магазинов.
Полицейские предположили, что все боеприпасы лежали в земле не один десяток лет и датируются периодом Второй мировой войны.
Что известно о пострадавшем
В результате взрыва мужчине оторвало кисть левой руки. Кроме того, он получил ранение нижней челюсти, множественные осколочные ранения грудной клетки, живота и бедра.
Его госпитализировали во львовскую больницу скорой медицинской помощи.
Находка боеприпасов времен Второй мировой войны / Фото Нацполиции
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