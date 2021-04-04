В селе Конотопы, во Львовской области, 33-летний мужчина подорвался на боеприпасе. В результате взрыва мужчине оторвало часть левой руки, кроме того, он получил множественные осколочные ранения.

Трагедия произошла 3 апреля примерно в 13:00 во дворе частного дома. Пострадавшего госпитализировали во Львовскую больницу скорой медицинской помощи.

Важно Масштабный схрон гранатометов, мин и патронов: в Мариуполе нашли оружие боевиков – фото

Детали трагедии

Взрыв прогремел, когда мужчина пытался самостоятельно разобрать боеприпас. На месте происшествия правоохранители также нашли:

92 пустые гильзы,

42 боеприпаса,

21 снаряд к боеприпасу,

4 полных магазина с боеприпасами,

6 пустых магазинов.

Полицейские предположили, что все боеприпасы лежали в земле не один десяток лет и датируются периодом Второй мировой войны.

Что известно о пострадавшем

В результате взрыва мужчине оторвало кисть левой руки. Кроме того, он получил ранение нижней челюсти, множественные осколочные ранения грудной клетки, живота и бедра.

Его госпитализировали во львовскую больницу скорой медицинской помощи.



Находка боеприпасов времен Второй мировой войны / Фото Нацполиции