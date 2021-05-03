Как выяснили следователи, удар ножом парню нанес его 36-летний, который ранее уже был судим. Они оба являются жителями города Белз, что на Львовщине. Из-за чего у них начался спор – не сообщают.

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Подробнее об инциденте

  • В полицию обратились медики.
  • Тогда правоохранители открыли уголовное производство.
  • Дело рассматривают как умышленное тяжкое телесное повреждение.
  • Подозреваемого задержали в тот же день.
  • Впоследствии суд должен избрать ему меру пресечения.
  • Теперь злоумышленнику грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.
  • Состояние пострадавшего неизвестно.