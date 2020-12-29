На Львовщине 28 декабря правоохранители задержали злоумышленника, который "развлекался", стреляя в прохожих из пневматического ружья. В частности, мужчина попал в руку жителю Розвадова, который после этого попал в больницу.

Инцидент произошел около 11:15 в поселке Розвадов. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как мужчина стрелял в прохожих

Около 11:15 в полицию поступило сообщение о том, что вблизи железнодорожной станции в Розвадове 59-летний местный житель получил пулевое ранение.

На место вызова немедленно отправились правоохранители.

Они установили, что к ранению мужчины причастен 44-летний житель Стрыйского района.

Мужчина вместе со своими друзьями стрелял из пневматического ружья в разные цели.

По словам злоумышленника, он так "развлекался". Однако один из шариков попал в прохожего.

Медики поставили пострадавшему диагноз – "травматическое ранение предплечья".



​Злоумышленник стрелял из пневматического ружья возле железнодорожной станции / Фото полиции Львовщины

Что грозит злоумышленнику

Следователи открыли уголовное производство за хулиганство. Если вину мужчины докажут, ему грозит наказание – от 3 до 7 лет за решеткой.

Правоохранители изъяли пневматическое ружье, из которого стрелял мужчина, и направили его на экспертное исследование. Сейчас продолжается досудебное расследование.



Следователи открыли уголовное производство за хулиганство / Фото полиции Львовщины



Злоумышленнику грозит до 7 лет за решеткой / Фото полиции Львовщины