На Львовщине мужчина рубил дубы и теперь ему грозит заключение: фото
На Львовщине будут судить мужчину, который незаконно рубил дубы в лесу возле села Ожидов. За такое преступление ему грозит тюремное заключение.
Следователи Бусского отделения полиции завершили досудебное расследование в отношении мужчины, который рубил в лесу деревья. Обвинительный акт направили в суд. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Что именно совершил мужчина
- 38-летний житель Бусского района рубил дубы в лесу недалеко от села Ожидов.
- Правоохранители задержали злоумышленника за незаконную рубку и сбыт деревьев.
- В ходе расследования следователи собрали достаточно доказательств вины мужчины.
Мужчину задержали за вырубку дубов в лесу / Фото полиции Львовщины
Что грозит мужчине за вырубку дубов
Правоохранители сообщили мужчине о подозрении в незаконной вырубке и сбыте леса. За такое преступление злоумышленнику грозит до 3 лет за решеткой.
Правоохранители завершили досудебное расследование по этому делу. Обвинительный акт направили в суд.
Вскоре суд изберет злоумышленнику наказание.