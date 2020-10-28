На Львовщине будут судить мужчину, который незаконно рубил дубы в лесу возле села Ожидов. За такое преступление ему грозит тюремное заключение.

Следователи Бусского отделения полиции завершили досудебное расследование в отношении мужчины, который рубил в лесу деревья. Обвинительный акт направили в суд. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Что именно совершил мужчина

38-летний житель Бусского района рубил дубы в лесу недалеко от села Ожидов.

Правоохранители задержали злоумышленника за незаконную рубку и сбыт деревьев.

В ходе расследования следователи собрали достаточно доказательств вины мужчины.



Мужчину задержали за вырубку дубов в лесу / Фото полиции Львовщины

Что грозит мужчине за вырубку дубов

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении в незаконной вырубке и сбыте леса. За такое преступление злоумышленнику грозит до 3 лет за решеткой.

Правоохранители завершили досудебное расследование по этому делу. Обвинительный акт направили в суд.

Вскоре суд изберет злоумышленнику наказание.