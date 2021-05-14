Инцидент произошел в 16: 00 в одном из сел Самборского района. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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Мужчина избил знакомого до смерти

Правоохранителям 12 мая позвонила жительница одного из сел Самборского района.

Она рассказала, что ее 49-летнего брата жестоко избили.

На месте происшествия правоохранители нашли его тело без признаков жизни.

Эксперты обнаружили у погибшего многочисленные травмы – повреждения внутренних органов, травмы головы и живота, которые и привели к смерти.

Вскоре следователи установили, что мужчину избил его 49-летний односельчанин, которого ранее уже привлекали к уголовной ответственности.

Между мужчинами примерно в 16:00 возник конфликт, во время которого злоумышленник жестоко избил знакомого.



Мужчина убил знакомого во время ссоры / Фото полиции Львовщины

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Правоохранители проводят расследование

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения. Если вину мужчины докажут в суде, ему будет грозить от 7 до 10 лет в тюрьме.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства произошедшего. Вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения.

Обратите внимание! Львовские правоохранители 10 мая задержали 62-летнего львовянина, который убил своего знакомого. Злоумышленник пытался сжечь тело жертвы, но ему ничего не удалось, поэтому он скрылся.