Инцидент произошел в 16: 00 в одном из сел Самборского района. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
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Мужчина избил знакомого до смерти
- Правоохранителям 12 мая позвонила жительница одного из сел Самборского района.
- Она рассказала, что ее 49-летнего брата жестоко избили.
- На месте происшествия правоохранители нашли его тело без признаков жизни.
- Эксперты обнаружили у погибшего многочисленные травмы – повреждения внутренних органов, травмы головы и живота, которые и привели к смерти.
- Вскоре следователи установили, что мужчину избил его 49-летний односельчанин, которого ранее уже привлекали к уголовной ответственности.
- Между мужчинами примерно в 16:00 возник конфликт, во время которого злоумышленник жестоко избил знакомого.
Мужчина убил знакомого во время ссоры / Фото полиции Львовщины
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Правоохранители проводят расследование
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения. Если вину мужчины докажут в суде, ему будет грозить от 7 до 10 лет в тюрьме.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства произошедшего. Вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения.