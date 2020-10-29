На Львовщине мужчина умер от удара током: фото
На Львовщине в одном из сел Сокольского района 28 октября нашли тело местного жителя без признаков жизни. Правоохранители склоняются к мнению, что мужчина умер от удара током.
Инцидент произошел на одной из местных электроподстанций. По предварительной версии следствия, мужчина скончался в результате несчастного случая. Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как нашли тело мужчины
- Местный житель позвонил в полицию. Он рассказал, что на одной из сельских электроподстанций нашел мертвого мужчину.
- Полицейские приехали на место вызова. Там они установили, что погибший – 53-летний местный житель.
- Правоохранители обнаружили на теле мужчины следы от поражения электрическим током.
Дело расследуют правоохранители
Следователи открыли уголовное производство за умышленное убийство с примечанием, что это, вероятно, был несчастный случай.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
Мужчину убило током на электроподстанции / Фото полиции Львовщины