На Львовщине в Яворовском районе мужчина воровал мусорные контейнеры. Свое "достояние" он продавал местным жителям. Теперь мужчине грозит тюремное заключение.

Мужчина украл около 20 контейнеров для мусора. Однако продать успел только часть – его задержали правоохранители. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

Читайте также Во Львове полицейская хитростями задержала грабителя: детали – фото

Как задержали вора мусорных баков

В Яворовском районе полицейские искали мужчину, который воровал мусорные контейнеры.

Правоохранители наконец разоблачили злоумышленника. Им оказался 56-летний житель одного из сел района.

Он украл больше 20 мусорных баков, часть из которых принадлежала местным коммунальным предприятиям.

Предприимчивый мужчина решил сбыть их местным жителям.

Однако весь свой товар злоумышленник не успел продать, потому что его задержали правоохранители.

Полицейские изъяли контейнеры как вещественные доказательства.

Что грозит мужчине за кражу мусорных контейнеров

Полицейские установили, что ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности.

Следователи открыли уголовное производство за кражу. Мужчине за такое преступление грозит до 5 лет за решеткой.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.