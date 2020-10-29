На Львовщине мужчина воровал мусорные контейнеры: теперь ему грозит тюрьма
На Львовщине в Яворовском районе мужчина воровал мусорные контейнеры. Свое "достояние" он продавал местным жителям. Теперь мужчине грозит тюремное заключение.
Мужчина украл около 20 контейнеров для мусора. Однако продать успел только часть – его задержали правоохранители. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как задержали вора мусорных баков
- В Яворовском районе полицейские искали мужчину, который воровал мусорные контейнеры.
- Правоохранители наконец разоблачили злоумышленника. Им оказался 56-летний житель одного из сел района.
- Он украл больше 20 мусорных баков, часть из которых принадлежала местным коммунальным предприятиям.
- Предприимчивый мужчина решил сбыть их местным жителям.
- Однако весь свой товар злоумышленник не успел продать, потому что его задержали правоохранители.
- Полицейские изъяли контейнеры как вещественные доказательства.
Что грозит мужчине за кражу мусорных контейнеров
Полицейские установили, что ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности.
Следователи открыли уголовное производство за кражу. Мужчине за такое преступление грозит до 5 лет за решеткой.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.
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