На Львовщине будут судить мужчину, который загрязнил землю в урочище. Там житель одного из сел Жолковского района в апреле 2020 года выбросил в ров останки мертвых коров.

Мужчина, который сбросил в урочище остатки говяжьих туш, причинил значительный вред окружающей среде. Злоумышленнику уже сообщили о подозрении. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Где мужчина взял мертвых коров

В апреле 2020 года 56-летний мужчина вывез остатки говяжьих туш в урочище недалеко от своего села и сбросил их в двадцатиметровый ров. Отходы остались у него после разборки коров.

Так, мужчина загрязнил урочище отходами, которые вредны для жизни и здоровья людей.

Что грозит мужчине

Правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении в загрязнении земель.

За такое преступление мужчине грозит штраф от 17 до 68 тысяч гривен или лишение права занимать определенные должности сроком до 3 лет.

Правоохранители завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд.



Мужчина выбросил в урочище останки мертвых коров / Фото полиции Львовщины