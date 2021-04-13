В одном из сел Червоноградского района Львовщины 12 апреля правоохранители задержали 29-летнего мужчину. Он застрелил из охотничьего ружья собаку своего соседа.

Злоумышленнику грозит до 51 тысячи гривен штрафа. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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Мужчина застрелил собаку из охотничьего ружья

Около 13:00 житель одного из сел Червоноградского района обратился за помощью к правоохранителям.

Он рассказал, что нашел свою собаку мертвой.

Мужчина не знал, кто убил животное.

Вскоре правоохранители установили, что к убийству причастен 29-летний житель того же села.

Именно он, по версии правоохранителей, застрелил собаку из гладкоствольного охотничьего ружья.



Мужчина застрелил соседскую собаку / Фото полиции Львовщины

Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "жестокое обращение с животным, что привело к его гибели". Если вину мужчины докажут в суде, ему будет грозить от 17 до 51 тысячи гривен штрафа или около 3 лет ограничения свободы.

Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства произошедшего.