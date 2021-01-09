Во Львовской области в первый день локдауна полицейские обнаружили 63 нарушения жесткого карантина. Правоохранители сначала проводят профилактические беседы, если это не помогает – составляют адиинпротоколы.

Сначала с нарушителями проводят профилактические беседы

Для того, чтобы следить за соблюдением условий локдана, создали специальные мобильные группы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовщины.

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Мы проводим профилактическую и разъяснительную работу с руководителями и работниками субъектов хозяйственной деятельности и гражданами. Однако если нарушители отказываются прекратить правонарушение, привлекаем их к предусмотренной законодательством ответственности,

– рассказал заместитель начальника ГУ Нацполиции во Львовской области Дмитрий Михалец.

С 8 января в Украине стартовал локдаун

Отметим, что с 8 до 24 января в Украине продолжается локдаун. Правительство разрешило торговать только товарами первой необходимости. Заведения питания могут работать только на вынос или с доставкой. Также запрещены развлекательные и массовые мероприятия.



Что известно о локдауне в Украине / Инфографика 24 канала