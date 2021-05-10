Учения будут проходить в максимально приближенных к реальным условиях. Ими будет руководить группа Антитеррористического центра при Управлении СБУ во Львовской области.

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Комплекс мероприятий будут проводить на трех локациях:

в городе Жовква;

в городе Дубляны;

в поселке городского типа Куликов.

Представители СБУ отметили, что во время соответствующего процесса в некоторых местах могут ограничивать или запрещать движение транспортов и пешеходов. А также – возможна проверка документов и досмотр личных вещей и автомобилей.

Отметим! Все соответствующие действия будут происходить при соблюдении прав человека и в рамках законодательства.

Работники ведомства настойчиво попросили граждан, чтобы они сохраняли спокойствие и имели при себе документы, чтобы удостоверить личность (паспорт, удостоверение водителя или справку об обучении).

В каких еще регионах состоялись похожие учения