Учения будут проходить в максимально приближенных к реальным условиях. Ими будет руководить группа Антитеррористического центра при Управлении СБУ во Львовской области.
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Комплекс мероприятий будут проводить на трех локациях:
- в городе Жовква;
- в городе Дубляны;
- в поселке городского типа Куликов.
Представители СБУ отметили, что во время соответствующего процесса в некоторых местах могут ограничивать или запрещать движение транспортов и пешеходов. А также – возможна проверка документов и досмотр личных вещей и автомобилей.
Работники ведомства настойчиво попросили граждан, чтобы они сохраняли спокойствие и имели при себе документы, чтобы удостоверить личность (паспорт, удостоверение водителя или справку об обучении).
В каких еще регионах состоялись похожие учения
- Антитеррористические учения по защите инфраструктуры на Луганщине состоялись 1 апреля 2021 года.
- Подобные тренировки проводили с 14 апреля 2021 года в Харьковской области.
- На протяжении 20 – 23 апреля 2021 года СБУ отрабатывала алгоритм противодействия диверсионно-террористическим группам в Одесской области.
- Масштабные многоэтапные учения также состоялись в Херсонской области.