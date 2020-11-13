Львовский городской глава Андрей Садовый заявил, что город не будет выполнять карантин выходного дня. Однако ни у мэра, ни у местных и областных ТЭБ и ЧС нет полномочий относительно невыполнения постановления Кабмина. Поэтому с 14 ноября во Львове усиленно будут проверять, соблюдают ли владельцы различных заведений новые ограничения.

В случае выявления нарушений, административной ответственности будут подлежать не лица, призывающие не выполнять норму закона, а предприниматели. Об этом в эфире 24 канала сообщил заместитель главы Львовской ОГА Тарас Грень.

Обратите внимание 50 юристов мэрии Львова будут консультировать предпринимателей по карантину выходного дня, – Садовый

По его словам, есть общий вопрос выполнения нормы закона. В этом случае это постановление Кабмина с соответствующими изменениями относительно введения карантина выходного дня.

И объяснил, какие последствия будет иметь отказ владельцев различных заведений не соблюдать эти ограничения.

Очевидно, что будут рейды. Будет координация работы с полицией,

– подчеркнул Тарас Грень.

Он подтвердил, что представители бизнеса и в самом деле выступают против карантина выходного дня. Это было подтверждено неоднократными акциями протеста.

Впрочем, некоторые торгово-развлекательные центры соглашаются выполнять норму закона, адекватно понимая ситуацию.

"Очевидно, что есть и те, кто не хотят соблюдать. Но это вопрос исключительно выбора должностных лиц, которые не планируют этого делать", – отметил заместитель главы Львовской ОГА.

Обратите внимание! Львовский городской совет готовит иск в суд из-за решения Кабмина о карантине выходного дня. Мэр города Андрей Садовый убежден, что такой запрет может оставить многих людей без средств к существованию, поэтому его нельзя вводить.

Ситуация с COVID-19 во Львовской области

Тарас Грень сообщил, что за минувшие сутки, 12 ноября, обнаружены 465 новых больных коронавирусом. И отметил, что Львовская область не является в лидерах по Украине.

Также он добавил, что из почти 64% заполненности коек в больницах удалось снизить процент до около 58%.

Надеемся, что в ноябре не превысим показатель в 60% и опустимся ниже 50%,

– подытожил он.



Ограничения, которые предусматривает карантин выходного дня / Инфографика 24 канала