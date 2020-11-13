Будут рейды: во Львовской ОГА назвали последствия отказа от карантина выходного дня
Львовский городской глава Андрей Садовый заявил, что город не будет выполнять карантин выходного дня. Однако ни у мэра, ни у местных и областных ТЭБ и ЧС нет полномочий относительно невыполнения постановления Кабмина. Поэтому с 14 ноября во Львове усиленно будут проверять, соблюдают ли владельцы различных заведений новые ограничения.
В случае выявления нарушений, административной ответственности будут подлежать не лица, призывающие не выполнять норму закона, а предприниматели. Об этом в эфире 24 канала сообщил заместитель главы Львовской ОГА Тарас Грень.
Обратите внимание 50 юристов мэрии Львова будут консультировать предпринимателей по карантину выходного дня, – Садовый
По его словам, есть общий вопрос выполнения нормы закона. В этом случае это постановление Кабмина с соответствующими изменениями относительно введения карантина выходного дня.
И объяснил, какие последствия будет иметь отказ владельцев различных заведений не соблюдать эти ограничения.
Очевидно, что будут рейды. Будет координация работы с полицией,
– подчеркнул Тарас Грень.
Он подтвердил, что представители бизнеса и в самом деле выступают против карантина выходного дня. Это было подтверждено неоднократными акциями протеста.
Впрочем, некоторые торгово-развлекательные центры соглашаются выполнять норму закона, адекватно понимая ситуацию.
"Очевидно, что есть и те, кто не хотят соблюдать. Но это вопрос исключительно выбора должностных лиц, которые не планируют этого делать", – отметил заместитель главы Львовской ОГА.
Ситуация с COVID-19 во Львовской области
Тарас Грень сообщил, что за минувшие сутки, 12 ноября, обнаружены 465 новых больных коронавирусом. И отметил, что Львовская область не является в лидерах по Украине.
Также он добавил, что из почти 64% заполненности коек в больницах удалось снизить процент до около 58%.
Надеемся, что в ноябре не превысим показатель в 60% и опустимся ниже 50%,
– подытожил он.
Ограничения, которые предусматривает карантин выходного дня / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью