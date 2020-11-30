На львовской парковке полностью сгорела машина: фото
Во Львове 30 ноября на парковке загорелся Volkswagen Passat. Машина сгорела полностью, повредив 2 автомобиля, которые были припаркованы рядом.
Пожар в автомобиле возник на улице Выговского около 3:23. Сейчас причины возгорания автомобиля устанавливают правоохранители. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины.
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Как произошел пожар
- Сообщение о пожаре в автомобиле поступило спасателям около 3:23.
- Не теряя ни минуты, пожарные отправились на место вызова.
- Там они увидели, что моторный отсек авто Volkswagen Passat охватил огонь.
- Вследствие воздействия высокой температуры повредились 2 машины, которые стояли рядом, – "ЗАЗ-965" и Audi 80.
- Спасатели немедленно начали тушить пожар.
- Пожарным удалось остановить распространение пламени и ликвидировать пожар в 3:44.
Смотрите фото пожара в Volkswagen Passat / Фото ГСЧС Львовщины
Правоохранители устанавливают причины возникновения пожара
В результате пожара сгорел автомобиль Volkswagen Passat, повредились двери "ЗАЗ-965" и переднее левое крыло, бампер и фара автомобиля Audi 80.
Чрезвычайники спасли 2 автомобиля. К ликвидации пожара привлекли 2 единицы спецтехники и 7 спасателей.
В ГСЧС сообщили, что в результате пожара никто из людей не пострадал. Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия.
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