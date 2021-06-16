На сайте детского центра отмечают, что стриптиз от свинки могут увидеть только взрослые. Однако это шоу многим представляется неуместным рядом с детскими развлечениями.

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В детском центре можно заказать стриптиз от свинки

Во львовском детском центре "Кузя" предлагают заказать стриптиз от свинки Каролины. По словам администрации, это шутливое шоу для взрослых является довольно популярным за рубежом.

Свинка Каролина – это ростовая кукла. Она в течение 7 – 10 минут выполняет эротический танец, постепенно раздеваясь. Рядом со странной стриптизершей танцуют 2 девушки.

Свинка-стриптизерша раздевается и развлекает всех присутствующих, обязательно во время выступления она танцует с гостями. После завершения номера все желающие могут сделать с ней замечательные фото на память о веселом шоу,

– говорится на сайте детского центра.

Стриптиз можно заказать на любой праздник – День рождения, свадьба, мальчишник и тому подобное. По словам организаторов, шоу также может быть "замечательным и оригинальным подарком".

Это единственное развлечение для взрослых, которое предлагают заказать в детском центре "Кузя". Кроме стриптиза, здесь есть детский мини-садик, аниматоры, кукольный театр и другие забавы для малышей.

Смотрите видео стриптиза от свинки Каролины: