1 декабря состоялась первая сессия Львовского облсовет VIII созыва. На ней депутаты избрали председателя органа, а также ее первого заместителя и заместителя. Кроме того, депутаты создали новую коалицию, как они заявили, "демократических проукраинских сил".

Подробнее об итогах 1 заседания Львовского облсовета

Первым заместителем стал представитель "Батькивщины" Евгений Горняк, а заместителем – Юрий Холод от "Слуги народа". Именно этих кандидатов предложил на должность новоизбранный председатель ЛОР от ЕС Ирина Гримак. Об этом сообщает Zaxid.Net.

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Депутаты избирали председателя совета среди двух претендентов:

ЕС выдвинул на эту должность экс-заместителя председателя ЛОГА Олега Синютки – 39-летнюю Ирину Гримак;

зато фракция "Свобода" выдвинула своего кандидата – заведующего кафедрой Львовской политехники 48-летнего Иосифа Сытника.

Голосование было тайным. Так же выбирали и заместителей Гримак, причем пакетом.

Заметим, что ранее в этот день ЕС подписала меморандум о сотрудничестве с четырьмя партиями, среди которых не было "Слуги народа". Зато свои подписи проставили представители "Евросолидарности", "Батькивщины", "Голоса", Народного Руха Украины и Украинской галицкой партии.

Поэтому выдвижение на должность заместителя председателя ЛОР представителя пропрезидентской политсилы возмутило часть подписантов. Депутаты от других фракций своего недовольства кандидатурой Холода не высказывали публично.

"Европейская солидарность"и "Слуги народа". Вот все, что нужно знать о новой "коалиции проукраинских сил", как говорит новоизбранный председатель ЛОР. Но это хорошо, когда наконец открыты и понятны истинные намерения "патриотов",

– отметила депутататка Львовского облсовета от "Самопомичи" Инна Свистун.

Что известно о руководителях ЛОР

Ирина Гримак – львовянка. Ей – 39 лет В 2014 – 2015 годах руководила Железнодорожной райадминистрацией Львова, а в 2015 – 2019 годах с небольшим перерывом была заместителем председателя ЛОГА.

– львовянка. Ей – 39 лет В 2014 – 2015 годах руководила Железнодорожной райадминистрацией Львова, а в 2015 – 2019 годах с небольшим перерывом была заместителем председателя ЛОГА. Евгений Горняк – 34 года. Он является предпринимателем, коммерческим директором Института одаренного ребенка Национальной академии педагогических наук Украины.

– 34 года. Он является предпринимателем, коммерческим директором Института одаренного ребенка Национальной академии педагогических наук Украины. Юрий Холод – 29. Он сейчас является заместителем председателя ЛОГА.

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