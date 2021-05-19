В конце апреля 2021 года директор больницы Александра Бурда подписала приказ "о сокращении штата КНП ЛОР "ЛОДКЛ "Охматдет". Поэтому, вероятно, в медучреждении сократят 35% должностей.

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В Охматдете могут сократить 35% должностей

По приказу о сокращении штата Охматдета, Бурда поручила провести расчеты и предоставить предложения по должностям, которые следует сократить.

Однако, в тот же день директор больницы сообщила в письме председателю профсоюза больницы о сокращении штата на 35% (281,25 штатных единиц), которое должно состояться до 1 августа 2021 года.

Также, Бурда привела подробный список должностей, запланированных к сокращению.

По данным этого списка, уволят преимущественно младший медперсонал.

Кроме них, под сокращение попадут около 60 технических работников и 9 врачей.

Смотрите фото списка запланированных к сокращению должностей / Фото ZAXID.NET

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В больнице не хватает денег на содержание

Бурда рассказала, что обнародованные документы являются лишь планами и предварительными расчетами экономистов медучреждения, ведь окончательного решения пока не приняли. По ее словам, в больнице рассчитывали персонал на обслуживание 420 коек. Однако, сейчас в Охматдете есть только 320 коек, поэтому следует провести реорганизацию.

Есть потребность реорганизации, потому что нам не хватает средств. Сейчас мы никого не сокращаем, мы думаем, встречаемся, ведем переговоры. Это наши экономисты посчитали, что по деньгам следовало бы такую часть должностей сократить,

– отметила чиновница.

Бурда добавила, что расчеты экономистов не означают, что будет именно такое сокращение. По ее словам, в больнице есть деньги на выплату зарплаты, но нет денег на содержание учреждения.

"Нужно дополнительно 1,8 миллиона гривен ежемесячно, чтобы учреждение существовало – на комуслуги, медикаменты. В соответствии с требованиями НСЗУ, мы не можем обеспечивать услугу, если не имеем обеспечения медикаментами, кислородом, наркозными препаратами, питанием. Должны думать, как нам из этого исходить", – рассказала Бурда.

По ее словам, сокращение штата Охматдета предусмотрели распоряжением управления имуществом общей собственности Львовского облсовета.

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Что рассказали в облсовете

Руководитель управления имуществом общей собственности ЛОР Сергей Ивах рассказал, что распоряжения о сокращении не было. По его словам, было лишь письмо с просьбой сообщить об оптимизационных мерах. Чиновник считает, что сокращение персонала – это внутреннее решение медучреждения.

"Были направлены письма всем руководителям коммунальных некоммерческих предприятий здравоохранения. В письме говорилось о том, что по результатам слушаний в Львовском облсовете по проблемам финансового и материального-технического обеспечения на 2020 год предоставить информацию, какие были приняты меры по оптимизации в 2020 году", – отметил Ивах.

Обратите внимание! Александра Бурда в марте 2020 года возглавила Львовскую областную детскую больницу "Охматдет". Поэтому, в ближайшее время она должна была бы отчитаться перед депутатами ЛОР о годовых результатах работы.