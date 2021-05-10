Сейчас ребенок находится под наблюдением медиков. Его обследуют и проводят терапию.
К теме На Тернопольщине младенца выбросили на свалку: ищут мать
Главный врач Дмитрий Квит сообщил, что мама ребенка оставила записку. Она извинилась за содеянное и отметила, что мальчик родился 4 мая.
Сигнализация в "Окне жизни" сработала 9 мая примерно в 23:20.
Наши работники спустились вниз и увидели мальчика. Визуально он был здоровым, однако после обследований обнаружили у него желтуху, поэтому ребенок получает необходимую терапию,
– сказал Квит.
Согласно законодательству, ребенок будет находиться в больнице до 1 месяца. Там его тщательно обследуют, а затем привезут в детский дом, где мальчик будет проживать.
"Окно жизни" в детской больнице Львова: главное
- Оно действует в детской больнице Львова с марта 2017 года. За 4 года существования там уже покинули 6 детей.
- Создавая "Окно жизни", в горсовете отметили, что поддерживают цивилизованный отказ от ребенка.
- Однако благодаря "Окну жизни" хотели предупредить случаи, когда младенцев оставляют в опасных местах, ведь очень часто такие действия приводят к смерти младенца.